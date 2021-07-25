25 Temmuz 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: İrem Karamete 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na veda etti!

İrem Karamete oyunlara veda etti!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 25.07.2021

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecen İrem Karamete, kadınlar bireysel flöre kategorisinde ABD'li rakibine mağlup olarak elendi.

İlk turu maç yapmadan geçen İrem, son 32. turunda ABD'li Nicole Ross ile karşı karşıya geldi. Makuhari Messe Hall B'deki karşılaşmaya iyi başlayan İrem, 3-3 beraberliğin ardından oyundan düştü. Rakibine üst üste sayılar veren milli sporcu, karşılaşmadan 15-5 mağlup ayrıldı ve oyunlara veda etti.

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