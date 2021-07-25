2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Hatice Kübra İlgün altın madalya şansını kaybetti!
Tokyo 2020'de Milli tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, 57 kiloda çeyrek final maçında ABD'li rakibi Anastasija Zolotic'e 17-9 mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde 57 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Hatice Kübra İlgün, altın madalya şansını kaybetti.
Milli sporcu, repesaj maçıyla bronz madalya şansını devam ettirmeye çalışacak.
Makuhari Messe A Salonu'nda gerçekleştirilen tekvando müsabakalarında Hatice Kübra, son 16 turunda Kosta Rikolu Nishi Lee Lindo Alvarez'i eleyerek çeyrek finale yükseldi. Milli tekvandocu, bu aşamada ise ABD'li Anastasija Zolotic ile mücadele etti.
Karşılaşmaya iki sporcu da atak bir taktikle başlarken Hatice Kübra, rakibinin sayılarına engel olamayınca ilk raundu 6-0 geride kapattı. İkinci rauntta da rakibine üstünlük kuramayan 28 yaşındaki milli sporcu, raundu 5-2 geride tamamladı ve toplam skorda 11-2 geri düştü.
Son rauntta geri dönebilmek için büyük bir mücadele sergileyen Hatice Kübra İlgün, 7-6 üstünlük kurmasına rağmen toplam skorda 17-9 mağlup oldu. Milli sporcu, repesaj maçına çıkıp bronz madalyaya ulaşmaya çalışacak.
BAKAN KASAPOĞLU TRİBÜNDE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatice Kübra İlgün'in çeyrek final karşılaşmasını izledi.
Tokyo'da milli sporcuların müsabakalarını takip eden Bakan Kasapoğlu, çeyrek final maçı öncesi Makuhari Messe'ye geldi.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatice Kübra İlgün'ün çeyrek final müsabakasını dikkatle takip etti. Kasapoğlu ve beraberindekiler, mücadelenin son raundunda geri dönmeye çalışan Hatice Kübra'ya alkışla moral ve destek verdi.
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