24 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika Tokyo 2020 haberleri: Tekvando kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, çeyrek finale yükseldi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden tekvandocu Rukiye Yıldırım, Mısırlı rakibi Nour Abdelsalam'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, son 16 turunda Mısırlı Nour Abdelsalam'ı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Abdelsalam'la karşılaştı. Rakibini 21-20 yenen Rukiye adını çeyrek finale yazdırdı. Rukiye çeyrek finalde bugün TSİ 09.30'da Kolombiyalı Andrea Vargas Ramirez'le karşılaşacak.

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