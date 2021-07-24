2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Rukiye Yıldırım yarı finale yükseldi

Son dakika haberi... Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım yarı finalde! Milii sporcumuz, Mısırlı Nour Abdelsalam'ın ardından Kolombiyalı Andrea Ramirez Vargas'ı da yenerek yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo'nun rakibi oldu.

Milli sporcularımız Tokyo'da göğsümüzü kabartmaya devam ediyor... Tokyo 2020 Tekvando Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye Yıldırım, Kolombiyalı rakibi Andrea Ramirez Vargas'ı 31-30 mağlup ederek yarı finale yükselmeyi başardı.

BAKAN KASAPOĞLU DA DESTEK VERDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Rukiye Yıldırım'ı desteklemek için Makuhari Messe Spor Salonu'nda hazır bulundu.

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