24 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Olimpiyatlardaki ilk altın madalya Çin'e gitti!

Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk altın madalya Çin'e gitti!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalya sahibini buldu. Çinli atıcı Qian Yang 2020 Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Çinli atıcı Qian Yang aldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk altın madalyanın sahibi Çinli atıcı Qian Yang oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Osaka Atıcılık Poligonu'nda yapılan 10 metre havalı tüfek final müsabakalarında 251.8 puan toplayan Qian Yang, Tokyo 2020'deki ilk altın madalyayı kazandı.

Rusya Olimpiyat Komitesinden Anastasiia Galashina gümüş, İsviçre'den Nina Christen bronz madalya aldı.

Yang'ın elde ettiği skor olimpiyat rekoru olarak kayıtlara geçti.

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