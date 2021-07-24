Son dakika spor haberi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım madalya şansını yitirdi
Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, bronz madalya maçında İsrailli rakibi Abishag Semberg ile karşı karşıya geldi. 30 yaşındaki milli sporcumuz, mücadeleden mağlup ayrılarak bronz madalya şansını kaybetti.
Makuhari Messe Spor Salonu'ndaki müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, ilk tur karşılaşmasında Mısır'dan Nour Abdelsalam'ı 21-20 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Kolombiya'dan Andrea Vargas Ramirez karşısında ilk devreyi 12-7, ikinci devreyi 19-17, final setini ise 31-30 kazanan milli sporcu yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanya'dan Adriana Iglesias Cerezo ile karşılaşan Rukiye Yıldırım, 17 yaşındaki sporcuya 39-19 yenilerek bronz madalya için İsrailli sporcu Abishag Semberg ile karşılaştı. 30 yaşındaki milli sporcumuz tatamide rakibi karşısında ilk iki seti geride bitirdi. Son sette atak dövüşüp skoru 16-13 Rukiye, son atağında 21-19 öne geçti. Maçın son dakikasına önde giren Yıldırım, maçın son 15 saniyesinde verdiği puanlarla müsabakayı kaybederek madalya şansını yitirdi.
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