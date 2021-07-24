24 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları haberi: Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım İspanyol rakibine yarı finalde yenildi!

Rukiye Yıldırım İspanyol rakibine yarı finalde yenildi!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları haberi: Milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, akuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda Adriana Cerezo Iglesias ile karşılaştı. İspanyol rakibine mağlup olan milli sporcumuz, bronz madalya için ter dökecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Rukiye Yıldırım, yarı finalde İspanya'dan Adriana Cerezo Iglesias'a yenildi. Makuhari Messe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda kadınlar 49 kiloda mücadele eden Rukiye, Iglesias'la karşılaştı. İlk raundu 10-6 geride kapatan Rukiye, ikinci rauntta da farkın açılmasına engel olamadı: 25-16. Son rauntta final için gerekli puanları alamayan Rukiye, karşılaşmayı 39-19 kaybetti.

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