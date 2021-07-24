24 Temmuz 2021, Cumartesi

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz 4. oldu

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Anagöz 4. oldu
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 Giriş Tarihi: 24.07.2021

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finalinde Hollanda'ya yenilen milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz bronz madalya için Meksika takımı ile karşı karşıya geldi.  Mücadeleden 6-2 mağlup ayrılan milliler oyunları 4. tamamladı.

Mete ve Yasemin Ecem, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan karışık takım müsabakalarında Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan Meksika ile bronz madalya maçına çıktı.

İlk sette düşük sayılar atan milliler, seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük bir avantaj yakalayan Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi.

Üçüncü sette çok iyi atışlar yapan Meksika, seti 39-36 alarak yeniden farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı.

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