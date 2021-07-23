Son dakika Tokto 2020 Olimpiyatları haberi: Olimpiyatlara 'Ege' damgası!
Olimpiyat Oyunları’nda yer alan 108 kişilik kafilemizin önemli bir bölümü İzmir’de yetişen isimlerden oluşuyor. Olimpiyatlarda, Ege’yi 21 sporcumuz temsil edecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberleri
Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek 108 kişilik sporcu kafilemizin önemli bir kısmı İzmir'de yetişen isimlerden oluşuyor. Yeni Asır'da yer alan habere göre, artistik cimnastikte Türkiye'ye ilk Dünya ve Avrupa şampiyonluğunu getiren İbrahim Çolak, üst üste 2 kez Avrupa şampiyonu unvanlı Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı, Türkiye'ye bu branştaki ilk madalyayı getirmeye çalışacak. Okçulukta Yasemin Ecem Anagöz, yüzmede Emre Sakçı, yelkenci kardeşler Deniz ve Ateş Çınar, Urlalı Okyanus Arıkan ve Beste Kaynakçı, ilk olimpiyat deneyimlerini yaşayacak Rüzgar sörfünde Dila-ra Uralp ve Onur Cavit Biriz olimpiyatta ülkemiz adına yarı-şacak. Kadın voleybol takımımızda Cansu Özbay da yer alacak. Çekiç atmada Özkan Baltacı, gülle atmada Emel Dereli, karatede Dilara Bozan olimpiyat heyecanı yaşayacak.
GÜREŞE DAMGA VURDUK
Olimpiyatlarda Egeli isimler madalya için mindere çıkacak. Taha Akgül, üst üste ikinci olimpiyat şampiyonluğu için güreşecek. Fethiyeli Süleyman Atlı, Denizlili Süleyman Kara-deniz, Akhisarlı Kerem Kamal ve Balıkesirli Yasemin Adar, madalya umutlarımız olacak.
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