23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç ayrıntı!

Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç ayrıntı!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 23.07.2021

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda heyecan başladı. Dev organizasyon için görkemli bir açılış töreni gerçekleştirildi. Törende, sporcuların stadyuma girişlerinde kullanılan müzikler dikkat çekti. Organizasyonda Japonların ürettiği video oyunlarının müzikleri kullanıldı. Sporcu girişlerinde, Final Fantasy, Mario, Sonic, Dragon Quest, Monster Hunter, Kingdom Hearts ve Zelda gibi oldukça büyük ilgi gören konsol oyunlarının müzikleri çaldı. | Son dakika spor haberleri

32. Yaz Olimpiyatları Japonya'nın başkenti Tokya'da başladı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu için görkemli bir açılış töreni düzenlendi.

Dev organizasyonda 206 ülke adına 11 binden fazla sporcu madalya için yarışacak.

Öte yandan sporcuların stadyuma girişlerinde kullanılan müzikler de dikkat çekti. Organizasyonda Japonların ürettiği video oyunlarının müziklerinin kullanıldı. Sporcular Olimpiyat Stadı'ndaki açılış törenine Final Fantasy, Mario, Sonic, Dragon Quest, Monster Hunter, Kingdom Hearts ve Zelda gibi uluslararası konsol oyunlarındaki müzikler eşliğinde çıktı.

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