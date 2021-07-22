22 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Brezilyalı futbolcu Marta 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda adını tarihe yazdırdı
Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyatları resmen başlamasa da start alan kadın futbol maçlarında tarihi bir an yaşandı. Brezilyalı futbolcu Marta, ülkesinin Çin ile oynadığı ve 5-0 kazandığı maçta 2 gol birden atarak üst üste 5 olimpiyatta gol atmayı başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol müsabakaları oynanan 6 karşılaşma ile başladı. F Grubu'nda Çin ile Brezilya karşılaştı.
Brezilya, 9 ve 74'üncü dakikalarda Marta, 22'nci dakikada Debinha, 80'inci dakikada Andressa ve 89'uncu dakikada Beatriz'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.
35 yaşındaki Marta, Çin karşısında attığı 2 gol ile kırılması güç bir rekora imza attı. Brezilyalı forvet oyuncusu, üst üste 5 olimpiyatta gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu oldu.
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