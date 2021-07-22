22 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ve Onat Kazaklı sahne alıyor

Üç milli sporcu Tokyo 2020'de sahne alıyor
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 22.07.2021 Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberleri: Milli okçular Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz ile milli kürekçi Onat Kazaklı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki ilk müsabakalarına 23 Temmuz Cuma günü çıkacak.

Türkiye'yi Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek milli okçular Mete ile Yasemin Ecem, yarın başlayacak müsabakalarda klasik yay kategorisi bireysel sıralama turunda mücadele edecek. Onat ise tek çifte (M1x) disiplininde eleme mücadelesi verecek.

Tokyo'daki Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda gerçekleştirilecek müsabakalarda kadınlar karşılaşmaları TSİ 03.00'te, erkekler mücadeleleri ise TSİ 07.00'de başlayacak.

Onat Kazaklı'nın yer alacağı yarış ise TSİ 02.30'da start alacak.

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