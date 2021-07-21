Son dakika spor haberi: Eda Erdem Dündar olimpiyat açılışında Türk bayrağını taşıyamayacak!

Olimpiyat oyunları açılış töreninde Türk bayrağını taşıması planlanan Eda Erdem Dündar, olimpiyat oyunları kural kitapçığına göre karantinaya girdiği için açılış seramonisine katılamayacak ve Türk bayrağını taşıyamayacak.



Tokyo Olimpiyatları öncesi A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda korona virüs şoku yaşandı. Millilerin Japonya'ya gittiği uçakta korona virüs vakasına rastlanmasının ardından kaptan Eda Erdem Dündar ve bazı oyuncular temaslı olduğu için soft karantinaya alındı. Karantinada herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı belirtilirken, oyuncuların karantinada kaldıkları için olimpiyat kurallarına göre açılış seramonisine katılamayacağı ifade edildi. Açılış seramonisinde Türk bayrağını taşıması planlanan A Milli Kadın Voleybol Takım kaptanı Eda Erdem Dündar da seramonide olamayacağı için Türk bayrağını taşıyamayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Sevgili kaptanımız Eda Erdem Dündar'ın yaşadığı bu talihsiz olaydan dolayı çok üzgünüz. Ülkemizin, bayrağımızın voleybol ile temsil edilecek olmasından çok gurur duyuyorduk. Fakat bu durum moralimizi bozmayacak, ülkemizi sahada en iyi şekilde temsil edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

DİĞER

TOKYO 2020 HABERLERİ