Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, paralimpik oyunlarına kota alan özel sporcular Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz'ın ardından Fatma Damla Altın'dan gelen haberle büyük mutluluk ve gurur duyduklarını dile getirdi. Aydın, "Özel sporcular tarihinde ilk defa üç özel sporcumuz ile paralimpik oyunlarında federasyonumuzu ve ülkemizi temsil edeceğiz. Hedefimiz 24 Ağustos-6 Eylül 2021 tarihlerinde Japonya Tokyo'da gerçekleşecek olan '2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda özel sporcular ailemizin destek ve duaları ile madalya kazanarak özel sporcular tarihinde bir ilki daha başarmak olacaktır. Bugün Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve TMPK tarafından 'sporcuların yüksek performanslarına' göre ilan edilen üçüncü kota sporcumuz Fatma Damla Altın'ı, antrenörü Aytunç Göz'ü ve emeği geçen herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN FATMA DAMLA ALTIN'A TEBRİK



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden özel sporcu Fatma Damla Altın'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sporcularımızdan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na kota alma hakkı elde eden özel sporcumuz Fatma Damla Altın'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran Fatma Damla Altın'a Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçenlere de teşekkür ediyorum."

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