23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Selçuk Çebi'den Tokyo Olimpiyatları açıklaması: Madalya rekoru kırmak istiyoruz

Çebi'den Tokyo Olimpiyatları açıklaması!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, madalya rekoru kırarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya rekoru kırarak tarihe geçmek istediklerini söyledi. Sporculara çok güvendiklerini vurgulayan Çebi, cimnastikten atletizme, güreşten judoya, karateye birçok branşta madalya almayı ümit ettiklerini dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya rekoru kırarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

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