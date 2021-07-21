Son dakika spor haberleri: Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, madalya rekoru kırarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya rekoru kırarak tarihe geçmek istediklerini söyledi. Sporculara çok güvendiklerini vurgulayan Çebi, cimnastikten atletizme, güreşten judoya, karateye birçok branşta madalya almayı ümit ettiklerini dile getirdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya rekoru kırarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

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