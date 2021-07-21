23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyatları öncesi flaş seyirci kararı!

Resmen açıklandı! Tokyo'da seyirci olacak mı?
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyatları, öncesi artan delta varyantı nedeniyle organizasyon seyircisiz olarak yapılacak.

Japonya'da 24 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2020 Olimpiyatları, koronavirüs delta varyantı nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak.

Japonya hükümeti, koronavirüs vakaları nedeniyle Tokyo'da ağustos ayı sonuna kadar olağanüstü hal ilan ederken, Tokyo Olimpiyatları'na da seyirci alınıp alınmayacağı merak konusuydu. Bugün bir açıklama yapan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, delta varyantının yayıldığı Tokyo'nun başka bir enfeksiyon dalgasının kaynağı olmasını önlemenin gerekli olduğunu belirterek, Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın seyircisiz düzenleneceğini açıkladı.

Öte yandan Tokyo Olimpiyatlar Bakanı Tamayo Marukawa da, "Tokyo'daki olimpiyat oyunları seyircisiz yapılacak. Olağanüstü hal ilan edilmeyen diğer yerler için ise görüşmeler yapacağız" ifadelerini kullandı.

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