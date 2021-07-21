Son dakika spor haberleri: Tokyo Olimpiyatları öncesi milli tekvandocu Hakan Reçber'den açıklama geldi!
Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli tekvandocu Hakan Reçber açıklamalarda bulundu. Reçber, "Takımın en genç sporcusu benim. Bu kadar genç yaşta olimpiyat oyunları heyecanını yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerde dünya ve ümitlerde ise Avrupa şampiyonlukları yaşadım." dedi.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlarda 4'te 4 yaparak olimpiyatlara tam kadro katılan tekvando milli takımının erkeklerdeki umudunun ise 21 yaşındaki genç tekvandocu Hakan Reçber olduğu bildirdi.
Açıklamada son Avrupa şampiyonu unvanıyla Tokyo'ya katılan Hakan Reçber'in güçlü rakipleri arasında zoru başarmaya çalışacağı ifade edilerek, ay-yıldızlı genç tekvandocunun "Takımın en genç sporcusu benim. Bu kadar genç yaşta olimpiyat oyunları heyecanını yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerde dünya ve ümitlerde ise Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Büyüklerde ise önce Avrupa ikinciliğini son olarak ise nisan ayında Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Benim normalde mücadele ettiğim sıklet 63 kilo. Olimpiyatlarda ise 68 kiloda mücadele edeceğim. Grand Prixlerde de bu kiloda mücadele ediyorum. Tekvandonun en zorlu sıkletlerinden birisinde mücadele edeceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." şeklindeki açıklamasına yer verildi.
Erkekler 68 kiloda mücadele edecek Hakan Reçber, 25 Temmuz Pazar günü tatamiye çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer listesini belirledi! Barış Alper Yılmaz, Efecan Karaca, Miguel Trauco...
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...