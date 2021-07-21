23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Tokyo Olimpiyatları öncesi milli tekvandocu Hakan Reçber'den açıklama geldi!

Hakan'dan Tokyo açıklaması!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek milli tekvandocu Hakan Reçber açıklamalarda bulundu. Reçber, "Takımın en genç sporcusu benim. Bu kadar genç yaşta olimpiyat oyunları heyecanını yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerde dünya ve ümitlerde ise Avrupa şampiyonlukları yaşadım." dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlarda 4'te 4 yaparak olimpiyatlara tam kadro katılan tekvando milli takımının erkeklerdeki umudunun ise 21 yaşındaki genç tekvandocu Hakan Reçber olduğu bildirdi.

Açıklamada son Avrupa şampiyonu unvanıyla Tokyo'ya katılan Hakan Reçber'in güçlü rakipleri arasında zoru başarmaya çalışacağı ifade edilerek, ay-yıldızlı genç tekvandocunun "Takımın en genç sporcusu benim. Bu kadar genç yaşta olimpiyat oyunları heyecanını yaşayacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Gençlerde dünya ve ümitlerde ise Avrupa şampiyonlukları yaşadım. Büyüklerde ise önce Avrupa ikinciliğini son olarak ise nisan ayında Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Benim normalde mücadele ettiğim sıklet 63 kilo. Olimpiyatlarda ise 68 kiloda mücadele edeceğim. Grand Prixlerde de bu kiloda mücadele ediyorum. Tekvandonun en zorlu sıkletlerinden birisinde mücadele edeceğim. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Erkekler 68 kiloda mücadele edecek Hakan Reçber, 25 Temmuz Pazar günü tatamiye çıkacak.

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