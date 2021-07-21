Son dakika spor haberleri: Simona Halep sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi
Son dakika spor haberleri: Dünya sıralamasının 3. sırasında yer alan Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.
Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.
Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum." ifadelerini kullandı.
Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.
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