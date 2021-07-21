23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Simona Halep sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi

Simona Halep'ten flaş karar!
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: Dünya sıralamasının 3. sırasında yer alan Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

Tokyo 2020'de yarışmama kararı alan tenis dünyasının önde gelen isimleri Serena Williams, Rafael Nadal ve Dominic Thiem'in arasına Halep de eklendi.

Kariyerinde 2 grand slam şampiyonluğu bulunan 29 yaşındaki Halep, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bana Romanya'yı temsil etmekten fazla gurur veremez. Ne yazık ki baldırımdaki sakatlığın düzelmesi için daha fazla zaman gerekiyor. Bu yüzden olimpiyatlardan çekilmeye karar verdim. Fransa Açık ve Wimbledon'ın ardından olimpiyatlara da katılamamak, hazmetmesi zor bir durum." ifadelerini kullandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 3. basamağındaki Rumen tenisçi Simona Halep, sakatlığı nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TOKYO 2020 HABERLERİ
Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi
Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç ayrıntı! Tokyo Olimpiyatları'nda sporcu geçişlerinde çalan müziklerde ilginç ayrıntı!
Tokyo 2020 Olimpiyatları resmi açılış töreni yapılıyor! Tokyo 2020 Olimpiyatları resmi açılış töreni yapılıyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör