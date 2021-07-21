23 Temmuz 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: Milli Judocular Tokyo'da hazırlıklarını sürdürü

Milli Judocular Tokyo'ya hazır!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 21.07.2021

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'ya giden Judo Milli Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Türkiye'yi Tokyo 2020'de judo branşında kadınlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk, +78 kiloda Kayra Sayit; erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank temsil edecek.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, milli judocular, olimpiyat hazırlıklarını sürdürüyor.

23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlarda mücadele edecek milli judocular, Tokyo'da ilk çalışmasını yaptı.

Federasyon başkanı Sezer Huysuz, judogisiyle olimpik milli takımın ilk antrenmanında yer aldı.

Antrenmanı, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcı Ömer Altunsoy da izledi.

Türkiye'yi Tokyo 2020'de judo branşında kadınlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk, +78 kiloda Kayra Sayit; erkeklerde 60 kiloda Mihraç Akkuş, 73 kiloda Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak ve 90 kiloda Mihael Zgank temsil edecek.

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