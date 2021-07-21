Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberi: Bakan Kasapoğlu Tokyo 2020’ye katılacak milli güreşçileri ziyaret etti!
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Bolu'da devam eden milli güreşçilere, destek ziyareti gerçekleştirdi. Milli sporcularla tek tek ilgilenen Bakan Kasapoğlu, teknik ekipten de çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. | Son dakika Tokyo 2020 Olimpiyatları haberleri
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, olimpiyatlara sayılı günler kala milli sporcuları ziyaret ederek onlara destek olmaya devam ediyor. Bakan Kasapoğlu, son olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan milli güreşçileri, Bolu'da kamp yaptıkları mekanda ziyaret etti.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek Cenk İldem, Rıza Kayaalp ve Kerem Kamal ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını yerinden takip etti. Milli sporcularla tek tek ilgilenen Bakan Kasapoğlu, teknik ekipten de çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.
Sporcularla hatıra fotoğrafı da çektiren Bakan Kasapoğlu, millilere olan inancını dile getirip başarı dileklerinde bulundu.
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