23 Temmuz 2021, Cuma
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"Hazır bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz"
Tokyo'ya tüm rakiplerinin fiziksel olarak hazır geleceğinin altını çizen Taha Akgül, "Biz de oraya hazır olarak gideceğiz. Aradaki farkı ortaya çıkaran psikolojik hazırlık oluyor. Yani daha çok isteyen, oraya kendini daha çok adapte eden madalya kazanıyor. İnşallah biz de her alanda, hazır bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.
"Ertelenmesiydi Tokyo'da olamayacaktım"
Salgın nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine değinen Taha Akgül " Geçen sene benim çok ciddi bir sakatlığın vardı. Köprücük kemiğim çıkmıştı. Bağlar koptu ve ameliyat oldum. Eğer geçen yıl yapılsaydı ben Tokyo'da mücadele edemeyecektim. Salgın tüm dünyayı olumsuz etkilemiş olsa da benim açımdan olumlu oldu. Benim için orada madalya almak çok önemli. Eğer olimpiyattan altın madalya ile dönersem çok güzel bir hikaye olacak. Sakatlık, ameliyat olimpiyatlara yetişememe durumu ve sonrasında ertelenme ve altın madalya kazanmak. Büyük bir hikaye olacak. Tek amacım bu hikayeyi yazabilmek" şekilde konuştu.
"Güçlü rakipleri Avrupa'da yenebiliyorsam, olimpiyatta da yenebilirim"
Tokyo'da tek hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu belirten şampiyon güreşçi, "Son Avrupa Şampiyonası'nda bunu gösterdim. Çok güçlü rakipleri yendim ve 8. kez Avrupa şampiyonu oldum. Güçlü rakipleri Avrupa'da yenebiliyorsam olimpiyatta da yenebilirim. Ama şunu da belirtmek isterim olimpiyatların atmosferi çok zor, inşallah hedefime ulaşabilirim" dedi. Taha Akgül kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulunarak, "Eğer burada başarılı olursam, güreşe devam edip 2024 olimpiyatlarında da ülkemi temsil etmek isterim. Ama bu olimpiyatların ardından performansıma, motivasyonuma bakıp ona göre karar vereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.
Taha Akgül'ün Tokyo Olimpiyatları'nda hedefi altın madalya
Milli güreşçi Taha Akgül, Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya hedefliyor.
Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı son hazırlık kampını Bolu Aladağ'da sürdürüyor. Türkiye'yi 125 kiloda temsil edecek olan Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül artık son hazırlık aşamasına geldiklerini belirterek, "Şu an Tokyo'ya gitmeye hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Orada da en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Burada artık minder antrenmanları yapıyoruz. Tabii bu güreş antrenmanlarımızda kendimizi zorlamamız gerekiyor. Çünkü bu antrenmanlar çok önemli. Tokyo'ya gittiğimiz andan itibaren idmanların dozu da düşecek" dedi.
"Hazır bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz"
Tokyo'ya tüm rakiplerinin fiziksel olarak hazır geleceğinin altını çizen Taha Akgül, "Biz de oraya hazır olarak gideceğiz. Aradaki farkı ortaya çıkaran psikolojik hazırlık oluyor. Yani daha çok isteyen, oraya kendini daha çok adapte eden madalya kazanıyor. İnşallah biz de her alanda, hazır bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.
"Ertelenmesiydi Tokyo'da olamayacaktım"
Salgın nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine değinen Taha Akgül " Geçen sene benim çok ciddi bir sakatlığın vardı. Köprücük kemiğim çıkmıştı. Bağlar koptu ve ameliyat oldum. Eğer geçen yıl yapılsaydı ben Tokyo'da mücadele edemeyecektim. Salgın tüm dünyayı olumsuz etkilemiş olsa da benim açımdan olumlu oldu. Benim için orada madalya almak çok önemli. Eğer olimpiyattan altın madalya ile dönersem çok güzel bir hikaye olacak. Sakatlık, ameliyat olimpiyatlara yetişememe durumu ve sonrasında ertelenme ve altın madalya kazanmak. Büyük bir hikaye olacak. Tek amacım bu hikayeyi yazabilmek" şekilde konuştu.
"Güçlü rakipleri Avrupa'da yenebiliyorsam, olimpiyatta da yenebilirim"
Tokyo'da tek hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu belirten şampiyon güreşçi, "Son Avrupa Şampiyonası'nda bunu gösterdim. Çok güçlü rakipleri yendim ve 8. kez Avrupa şampiyonu oldum. Güçlü rakipleri Avrupa'da yenebiliyorsam olimpiyatta da yenebilirim. Ama şunu da belirtmek isterim olimpiyatların atmosferi çok zor, inşallah hedefime ulaşabilirim" dedi. Taha Akgül kariyeri hakkında da önemli açıklamalarda bulunarak, "Eğer burada başarılı olursam, güreşe devam edip 2024 olimpiyatlarında da ülkemi temsil etmek isterim. Ama bu olimpiyatların ardından performansıma, motivasyonuma bakıp ona göre karar vereceğim" diyerek sözlerini tamamladı.
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