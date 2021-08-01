01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Son çeyrek finalistler Almanya ve Arjantin oldu!

Son çeyrek finalistler belli oldu!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları erkek basketbolunda çeyrek finalistler belli oldu. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilerken son çeyrek finalistler ise Almanya ve Arjantin oldu.

Saitama Super Arena'da C Grubu'nda Arjantin, ev sahibi Japonya'yı 97-77 yendi. Bu sonuçla toplam 3 grupta en iyi 3. olarak çeyrek final bileti alan ülkeler de belirlendi.

B Grubu'nda Almanya, C Grubu'nda ise Arjantin en iyi 3. olarak son 8'e kaldı. Daha önce Slovenya, İspanya, Fransa, ABD, Avustralya ve İtalya çeyrek finale kalmayı garantilemişti.

A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Çekya ile grup sonuncuları İran, Nijerya ve Japonya ise oyunlara veda etti.

Tamamı 3 Ağustos Salı günü oynanacak çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

İtalya-Fransa

Slovenya-Almanya

Avustralya-Arjantin

ABD-İspanya

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