Göztepe’ye kötü haber! Wilker Angel...

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Wilker Angel’in geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattığı açıklandı. İzmir temsilcisinin bu sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosuna kattığı Wilker Angel, 15’i Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 17 maçta forma giyerken bu maçlarda 1326 dakika sahada kaldı.

Yeni Malatyaspor Haberleri Yayın Tarihi: 19.03.2022- 16:05