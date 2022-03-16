Hakemleri değiştirebilirsin. İşin içinde şaibe demek istemiyorum. Sözlerime dikkat etmek istiyorum. Ancak varsa böyle bir şey çıkıp bize açıklayın. Açıklama gereği duymadınız. TFF'nin bir incelemesi olursa, sıkıntı var. Altını çizerek söylemek istiyorum. Aslında söylenecek çok şey var. Net olmadan kimseyi zan altına bırakmak istemiyorum. Atamalar yapılırken duyumlara göre konuşmak istemiyorum. Ama öyle şeyler duyuyoruz ki dedikodusu bile çok sıkıntılı. O dedikodular yapılırken bariz hataları gözümüzle görüyoruz" dedi.