Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek düzenlediği basın toplantısında TFF'nin hakemlerle ilgili verdiği kararı eleştirdi.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek: Süper Lig tescil edilemez
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor başkanı Adil Gevrek çok sert açıklamalarda bulundu. Gevrek, TFF başkanı Nihat Özdemir'e yönelik konuşurken bu sezonun tescil edilmemesi gerektiğini ifade etti.
"Dünyanın neresinde 12 hakem görevden alınmış?" diyen Gevrek, "Bu ligin %60'ını bu hakemler yönetti. Çoğu bizim maçlarımızı yönetti. Bunların performansı mı düşüktü? Sıkıntı, şaibe mi var? Eğer böyle bir şey varsa; bu lig, bu şekilde tescil edilemez" dedi.
Doğruları söylemedikleri takdirde Türk futbolunun düzelemeyeceğini kaydeden Gevrek şöyle konuştu: