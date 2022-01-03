TRANSFER HABERLERİ - Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Malatya ekibinden yapılan açıklamada forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

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