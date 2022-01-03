03 Ocak 2022, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

TRANSFER HABERLERİ - Yeni Malatyaspor'da Walter Bwalya ve Hasan Özkan ile yollar ayrıldı!

Yeni Malatyaspor’da 2 isimle yollar ayrıldı!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.01.2022

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yaprak dökümü sürüyor. Malatya ekibinden yapılan açıklamada forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, forvet oyuncusu Walter Bwalya ve önlibero Hasan Özkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Hasan Özkan ve Walter Bwalya ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı Özkan ve Bwalya'ya teşekkür eder, devam eden futbol yaşantılarında başarılar dileriz" denildi.

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