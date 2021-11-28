SPOR HABERLERİ - Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica Galatasaray maçı öncesi isyan etti!

Süper Lig'in 14. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde Malatya ekibinin teknik direktörü Marius Sumudica isyan bayrağını çekti. Rumen teknik adam kadrosunun yetersiz olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Galatasaray maçı öncesi isyan bayrağı açan Yeni Malatya Teknik Direktörü Marius Sumudica, üst üste gelen kötü sonuçları, sakatlıklar ve kadro yetersizliğine bağladı. Sezon başında genç bir kadro kurulduğunu ve hata yapıldığını belirten Rumen çalıştırıcı, "Buradaki 6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig seviyesinde değil. Ben nasıl değişiklik yapacağım, nasıl rotasyona gideceğim? Deliler gibi Ocak ayındaki transfer dönemini bekliyorum. Başkanla konuştum, 5-6 oyuncu transfer edeceğiz ve daha sonra Malatya üst sıralara oynayacak. Alt liglerden getirilen oyuncularla Süper Lig'de başarı beklenemez" ifadelerini kullandı.

"GALİBA KONUŞMA ZAMANI GELİYOR"

Galatasaray'ın büyük ve güçlü bir takım olduğunu belirten Sumudica,"Buraya gelsinler, sahadaki futbolla bizi yensinler biz de tebrik edip gönderelim. Biz futbolumuzla yenersek, onlar da bizi tebrik etsin. İki taraf için de hakemin veya bazı tarafların yardımı olmayan bir maç geçmesini diliyorum" dedi. Şu ana kadar konuşmadığını da söyleyen tecrübeli hoca, "Gördünüz, herhangi bir sarı ya da kırmızı kart görmedim. Çünkü Sumudica değişti. Ancak konuşmanın zamanı da galiba geliyor. Bir skandal yapmak istemiyorum ama konuşmanın zamanı geliyor" diye konuştu.

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