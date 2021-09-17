17 Eylül 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor - Karagümrük | CANLI

Yeni Malatyaspor - Karagümrük | CANLI
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2021 Giriş Tarihi: 17.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrükmaçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic





YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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