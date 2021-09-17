Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrükmaçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ



Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Haddadi, Sadık, Wallace, Muhammed Emin, Ndong, Aabid, Chouiar, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Tetteh



Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Balkovec, Hedenstad, Efe Tatlı, Burak Bekaroğlu, Bertolacci, Erhun Öztümer, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic











YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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