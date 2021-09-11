Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı sonrası İrfan Buz: Penaltımız verilmedi!

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mücadele sonrasında Malatya ekibinin teknik direktörü İrfan Buz açıklamalarda bulundu. Buz, "Beşiktaş'a cevap veremedik. İlk dakikalarda verilmeyen penaltımız var." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olan ve sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, ligde aldıkları iki galibiyetten sonra Beşiktaş maçına çıktıklarına hatırlatarak, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Beşiktaş'ı sahasında coşkulu ve istekli bekliyorduk. Buna cevap vermek istedik. Çok erken iki gol yedik. Genel anlamda Beşiktaş bizden daha iyi oynadı. Cevap veremedik. İstediğimiz oyunu yansıtamadık." diye konuştu.

Maçta penaltılarının verilmediğini savunan İrfan Buz, "Birinci pozisyonda bize göre yüzde 100 penaltı var. Hakkımızsa penaltı verilmesi gerekiyor. Oyun daha farklı bir yöne gidebilirdi. Ancak Beşiktaş'ı kutluyorum. Kendi sahalarında iyi bir müsabaka ortaya çıkardılar. Biz istediklerimizi sahaya yansıtamadık. Analizlerimizi yapıp, önümüze bakacağız. Önemli oyuncularımız da dönecek. Onlarla birlikte inşallah kendi sahamızda Karagümrük'ü yenerek, 3 puanı alacağız." ifadelerini kullandı.

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