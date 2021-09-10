Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde mutlu sona ulaştı. Malatya temsilcisi, 34 yaşındaki santrfor Adem Büyük'ün sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, santrfor Adem Büyük'ün sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adem Büyük'e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz." denildi.

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