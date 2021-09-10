Yeni Malatyaspor Adem Büyük'ün sözleşmesini 2024'e kadar uzattı!
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, iç transferde mutlu sona ulaştı. Malatya temsilcisi, 34 yaşındaki santrfor Adem Büyük'ün sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını açıkladı. | Son dakika transfer haberleri
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, santrfor Adem Büyük'ün sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Malatya ekibinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Adem Büyük'e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz." denildi.
✍️ Profesyonel futbolcumuz Adem Büyük'ün sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 10, 2021
Adem Büyük'e ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyor, asil formamız altında başarılarla dolu maçlar diliyoruz. pic.twitter.com/Z8JJCFdQA9
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