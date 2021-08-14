14 Ağustos 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Ogün Özçiçek'i renklerine bağladı!

Yeni Malatyaspor’dan orta sahaya takviye!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 14.08.2021

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, orta sahasına takviye yaptı. Doğu Anadolu temsilcisi, 22 yaşındaki oyuncu Ogün Özçiçek'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. | Son dakika transfer haberleri

Yeni Malatyaspor, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Doğu Anadolu ekibi ligin başlamasına sayılı günler kala transfere hız verdi. Sarı-siyahlılar, 14. transferini gerçekleştirdi. Yeni Malatyaspor, Yomraspor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Ogün Özçiçek ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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