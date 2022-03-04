Yeni Malatyaspor 1-0 Adana Demirspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 28. haftasının açılış maçında Yeni Malatyaspor sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi takımın golünü 77. dakikada Mounir kaydetti.
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 04.03.2022- 21:59 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022- 22:01
Ev sahibi takımın golünü 77. dakikada Mounir kaydetti.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 20 yaparken, Adana Demirspor 45 puanda kaldı.
Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Altay'a konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Sivasspor ile karşılaşacak.