31 Temmuz 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Son dakika transfer haberleri: Yeni Malatyaspor Mete Sevinç'i kadrosuna kattı!

Yeni Malatyaspor Mete Sevinç'le anlaştı
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 31.07.2021

Son dakika transfer haberi: Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu öncesi transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı-siyahlı ekip, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Doğu Anadolu ekibi transferi sosyal medya hesabından, 'Hoş geldin Mete Sevinç' paylaşımıyla duyurdu.

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