06 Ağustos 2021, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Son dakika spor haberi: Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzonspor forması giyen Mert Miraç Altıntaş'ı transfer etti!

Y. Malatyaspor’dan transfer! İmzayı attı..
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 05.08.2021

Yeni Malatyaspor, Hekimoğlu Trabzon FK forması giyen Mert Miraç Altıntaş'ı transfer etti. Malatya kulübü 19 yaşındaki futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Yeni Malatyaspor, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sarı siyahlılar, son olarak Hekimoğlu Trabzon FK'dan 19 yaşındaki sol kanat Mert Miraç Altıntaş ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Malatya ekibi transferi sosyal medya üzerinden "Hoş geldin Mert Miraç" paylaşımıyla duyurdu.

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