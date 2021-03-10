10 Mart 2021, Çarşamba
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA;
"Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaşmaya vardı!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-siyahlılar İrfan Buz ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlük görevine İrfan Buz getirildi.
İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.
KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA;
"Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
✍️ Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#EfsaneYuvasında pic.twitter.com/hvyGYLB22J— Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) March 10, 2021
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