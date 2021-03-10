10 Mart 2021, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile anlaşmaya vardı!

Malatya'da İrfan Buz dönemi!
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

Son dakika spor haberleri: ekiplerinden Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Sarı-siyahlılar ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig takımlarından 'da teknik direktörlük görevine getirildi.

İrfan Buz, Yeni Malatyaspor'da ikinci kez görev yapacak. Sarı-siyahlı ekip, deneyimli teknik adam yönetiminde 2016-2017 sezonu sonunda tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselmişti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz A Spor'a konuştu: İnşallah Yeni Malatyaspor'u hak ettiği yerlere getirmeye çalışacağız







KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA;

"Kulübümüz, Teknik Direktör İrfan Buz ile anlaşmıştır. Teknik Direktörümüz İrfan Buz ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Haftanın hakemleri belli oldu! Haftanın hakemleri belli oldu!
İrfan Buz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı! İrfan Buz Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı!
Gol düellosunda kazanan Denizlispor! Malatya'nın hasreti sürüyor Gol düellosunda kazanan Denizlispor! Malatya'nın hasreti sürüyor
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ