Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut Süper Lig'de tarihe geçti!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un İttifak Holding ile oynadığı karşılaşmada forma giyen Umut Bulut, Türk futbol tarihine geçti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 504 kez forma giydi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında 504. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu.

Deneyimli forvet ligde daha önce Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor formalarını giydi.

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