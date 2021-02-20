20 Şubat 2021, Cumartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da Umut Bulut Süper Lig'de tarihe geçti!

Umut Bulut tarihe geçti!
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

Kariyerini 'da sürdüren , 'in 26. haftasında oynanan maçında da forma giyerek ligde 504. maçına çıktı ve tarihe geçti.

ekiplerinden 'un ile oynadığı karşılaşmada forma giyen , Türk futbol tarihine geçti.

2001 yılında profesyonelliğe adım atan 37 yaşındaki Umut Bulut, Süper Lig'de 17 sezonda 504 kez forma giydi.

2019-2020 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a gelen Umut Bulut, sarı-siyahlı ekibin 26. haftasında İttifak Holding karşılaşmasında 504. maçına çıkarak Süper Lig'de en çok forma giyen oyuncu oldu.

Deneyimli forvet ligde daha önce Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor formalarını giydi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatyaspor-Konyaspor | CANLI Yeni Malatyaspor-Konyaspor | CANLI
Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Umut Bulut tarihe geçecek! Umut Bulut tarihe geçecek!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör