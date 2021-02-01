01 Şubat 2021, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan imza şov! 7 transfer peş peşe açıklandı

Yeni Malatyaspor'dan imza şov!
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 01.02.2021

ekiplerinden , 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

, ara transfer döneminde son saatlere girilirken transfer bombalarını peş peşe patlattı. Üst üste 7 oyuncunun transferini açıklayan ekibi; , , , , , ve ile resmi sözleşme imzaladı.
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