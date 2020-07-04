04 Temmuz 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği l MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 30. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı. Düşme hattını ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.
Süper Lig'de 30. haftada Yeni Malatyaspor evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 29 puana çıkarken, konuk ekip ise 32 puana yükseldi.
YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut.
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı