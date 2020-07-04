04 Temmuz 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Yeni Malatyaspor 0-0 Gençlerbirliği l MAÇ SONUCU

Malatya ve Gençlerbirliği yenişemedi
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 30. haftasında sahasında ile karşılaştı. Düşme hattını ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 berabere sona erdi.

'de 30. haftada evinde 'ni ağırladı.

Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip 29 puana çıkarken, konuk ekip ise 32 puana yükseldi.

YENİ MALATYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe, Mina, Chebake, Hafes, Murat, Acquah, Donald, Fofana, Ndayishimiye, Umut.

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil, Fabricio, Flavio, Zargo, Erdem, Berat, Ayite, Sefa, Candeias, Stancu.

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