Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku! 2 futbolcuda...

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da son dakika gelişmesi yaşandı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada 2 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeni Malatyaspor tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19 test sonuçları hakkında

Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza 23.11.2020 tarihinde Covid-19 testi yapılmıştır.

Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Daha önce testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ile birlikte toplam pozitif sayımız üç olmuştur.

Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır.

Kamuyouna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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