Yeni Malatyaspor'da bir futbolcu ve iki personelde corona virüsü vakasına rastlandığı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 5 Kasım Perşembe günü Artvin Hopaspor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'da corona şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlı kulüp, ekibi yapılan testler sonucu 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı..

İşte o açıklama:

Covid-19 test sonuçları hakkında bilgilendirme. pic.twitter.com/PCBjKpKJgy — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) November 4, 2020

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