04 Kasım 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da corona virüsü şoku!

Süper Lig ekibinde corona virüsü şoku!
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

'da bir futbolcu ve iki personelde corona virüsü vakasına rastlandığı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 5 Kasım Perşembe günü Artvin Hopaspor ile karşılaşacak 'da corona şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlı kulüp, ekibi yapılan testler sonucu 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinde corona virüsüne rastlandığını açıkladı..

İşte o açıklama:

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