17 Mayıs 2020, Pazar

YENİ MALATYASPOR

Temmuz ayı daha mantıklı

Temmuz ayı daha mantıklı
YENİ MALATYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçların 12 Haziran haftasında başlamasının erken olduğunu iddia etti.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçların 12 Haziran haftasında başlamasının erken olduğunu iddia etti. Tecrübeli hoca, "Maçların oynanması için Temmuz ayı daha güvenli bir ay ve bu dönemde de hızlandırılmış bir takvim uygulanabilir. Haftada 2 maç ile ligler 1 ayda biter" şeklinde görüş belirtti.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Yeni Malatya’da 2. grup da iyi Yeni Malatya’da 2. grup da iyi
BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı BtcTurk Yeni Malatyaspor topbaşı yaptı
Y.Malatya sahaya iniyor Y.Malatya sahaya iniyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör