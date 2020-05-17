Temmuz ayı daha mantıklı

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçların 12 Haziran haftasında başlamasının erken olduğunu iddia etti.

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, maçların 12 Haziran haftasında başlamasının erken olduğunu iddia etti. Tecrübeli hoca, "Maçların oynanması için Temmuz ayı daha güvenli bir ay ve bu dönemde de hızlandırılmış bir takvim uygulanabilir. Haftada 2 maç ile ligler 1 ayda biter" şeklinde görüş belirtti.