Yeni Malatyaspor yönetimi indirim talep edecek

Corona virüsü salgını sebebiyle mali zorluklara giren kulüplerden birisi de Yeni Malatyaspor... Sarı-siyahlı yöneticiler, ekonomik yükü hafifletmek için oyunculardan indirim talep edecek. Futbolcuların da bu kararlara hazır oldukları belirtildi.

Süper Lig'de en kötü sezonunun yaşayan Yeni Malatyaspor'da yönetim maç kazanamama ve korona virüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarı-siyahlı yönetimin bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi.

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