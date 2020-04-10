10 Nisan 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor yönetimi indirim talep edecek

Yönetimden flaş karar! Corona virüsünden sonra...
YENİ MALATYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle mali zorluklara giren kulüplerden birisi de ... Sarı-siyahlı yöneticiler, ekonomik yükü hafifletmek için oyunculardan indirim talep edecek. Futbolcuların da bu kararlara hazır oldukları belirtildi.

'de en kötü sezonunun yaşayan 'da yönetim maç kazanamama ve korona virüs nedeniyle verilen ara nedeniyle oluşan olumsuz ekonomik tabloyu düzeltmek için formüller arıyor. Bu doğrultuda birçok kulübün yaptığı gibi futbolcu alacakları konusunda indirim düzenlemesi planlayan sarı-siyahlı yönetimin bu kararını önümüzdeki günlerde takımla da paylaşacağı ifade edildi.

İlk etapta takım kaptanlarıyla konuyu değerlendirdiği ifade edilen yönetimin görüşmede olumlu mesajlar aldığı belirtildi.

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