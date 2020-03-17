17 Mart 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatya’da büyük düşüş

Yeni Malatya’da büyük düşüş
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Y.Malatya, Kayseri’ye 2-1 yenilerek düşme hattına ortak oldu. Sarı-kırmızılılar üst üste 11 maçtır kazanamayarak kötü gidişata son veremedi.

Y.Malatya, Kayseri'ye 2-1 yenilerek düşme hattına ortak oldu. Sarı-kırmızılılar üst üste 11 maçtır kazanamayarak kötü gidişata son veremedi. 'ın öğrencileri son galibiyetini, 'la 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı almıştı.
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