16 Mart 2020, Pazartesi

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor’da önlenemez düşüş sürüyor

Yeni Malatyaspor’da önlenemez düşüş sürüyor
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 16.03.2020

’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren , deplasmanda ’a 2-1 yenilerek düşme hattına ortak oldu.

'in ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlayan , hızlı bir düşüş sürecinin ardından 26. hafta sonunda düşme hattına ortak oldu. Büyük bir çöküş yaşayan doğu ekibi, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar arka arkaya 11 maçta galip gelemeyerek kötü gidişatına son veremedi. Malatya temsilcisi, ligin 15. haftasındaki galibiyetinin ardından çıktığı 11 maçta 9 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 17 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet elde ederek tarihinin en kötü istatistiğine imza atan sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında görev yapan ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan ekleyebildi. Puan tablosunda 25 puanla 15. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. 'ın takımı, 11 haftada rakip ağlara 6 gol bırakırken, kalesinde ise 17 gol gördü.
Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı 2-0'lık skorla almıştı.

Kayserispor'dan kritik galibiyet! haberin devamı

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