28 Şubat 2020, Cuma

YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları

Yeni Malatyaspor'da, Denizlispor maçı hazırlıkları
YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 28.02.2020

BtcTurk , 'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Orduzu Pınarbaşı'nda bulunan tesislerdeki antrenman teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve gol çalışmasıyla devam etti. Antrenman, müsabakasının taktik çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlıkları nedeniyle Issam Chebake ile Thievy Bifouma'nın katılmadığı idmanı kulüp başkanı Adil Gevrek de takip etti.

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