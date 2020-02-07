07 Şubat 2020, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Y. Malatya’da 3 puan hasreti

Y. Malatya’da 3 puan hasreti
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 07.02.2020

 Lig'de 21. hafta Malatya-Ankaagücü maçıyla açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip 4, Başkent temsilcisi 14 maçtır galibiyete hasret.

Lig'de 21. hafta Malatya-Ankaagücü maçıyla açılıyor. Sarı-kırmızılı ekip 4, Başkent temsilcisi 14 maçtır galibiyete hasret. Malatya'da sakatlığı bulunan Fofana ile kart cezalısı Murat Yıldırım ve Hadebe yok. A.Gücü'nde ise sakatlığı bulanan Korcan ve kart cezalısı Faty forma giyemeyecek.

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