03 Şubat 2020, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor'da yenilgiyle ayrıldı

Kemal Özdeş ilk maçından yenilgiyle ayrıldı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 03.02.2020

’in 20. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan ’da , yeni takımıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.

yönetiminde çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılan ve oynadığı son 10 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdüren , bu süreçte 8 puan toplayabildi.

Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Alanyaspor karşısında aldığı yenilgiyle 24 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.

Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı rakamlarına da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kendi kalesinde ise 18 gol gördü.
'in 21. haftasında evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Malatya temsilcisinde sarı kart cezalısı olan Hadebe ve Murat Yıldırım bu müsabakada forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor’da 5 takviye 4 ayrılık haberin devamı
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