Kemal Özdeş Yeni Malatyaspor'da yenilgiyle ayrıldı
Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Kemal Özdeş, yeni takımıyla çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu.
Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde çıktığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılan ve oynadığı son 10 maçtan 1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak kötü gidişatını sürdüren Yeni Malatyaspor, bu süreçte 8 puan toplayabildi.
Sergen Yalçın'dan bayrağı devralan Kemal Özdeş ile de kötü gidişe dur diyemeyen Yeni Malatyaspor, Alanyaspor karşısında aldığı yenilgiyle 24 puanda kalarak 10. sıraya geriledi.
Sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı rakamlarına da yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 12 gol bırakırken, kendi kalesinde ise 18 gol gördü.
Süper Lig'in 21. haftasında evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Malatya temsilcisinde sarı kart cezalısı olan Hadebe ve Murat Yıldırım bu müsabakada forma giyemeyecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...