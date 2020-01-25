25 Ocak 2020, Cumartesi
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Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı 'ertelenmesin' açıklaması
Giriş Tarihi: 25.01.2020
Yeni Malatyaspor Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçını oynamak istediği yönünde bir mesaj yayınladı.
Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Elazığ ve Malatya illerini etkileyen depremin yaraları sarılırken, özellikle bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına pazartesi günkü Trabzonspor müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını büyük camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.
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