25 Ocak 2020, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı 'ertelenmesin' açıklaması

Malatyaspor'dan Trabzonspor maçı 'ertelenmesin' açıklaması
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2020

Kulübü, 'in 18. haftasında pazartesi günü sahasında oynayacağı maçını oynamak istediği yönünde bir mesaj yayınladı.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, " ve illerini etkileyen depremin yaraları sarılırken, özellikle bölgemizin yaşadığı travmadan bir an önce kurtulması ve hayatın olağan akışıyla devam etmesi adına pazartesi günkü müsabakamızın aynı gün ve saatte oynanmasını büyük camiamızın da yüksek anlayışıyla uygun olacağını düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.

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