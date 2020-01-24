24 Ocak 2020, Cuma

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Kemal Özdeş, Yeni Malatyaspor ile ilk antrenmanına çıktı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 24.01.2020

ekiplerinden BtcTurk , teknik direktör yönetiminde ilk antrenmanını yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

yönetiminde Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, koşu ve 5'e 2 dar alan çalışması yaptı.

Antrenman taktiksel çalışmayla sona erdi.

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