13 Ocak 2020, Pazartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Malatya’dan Sivas’a gözdağı

Malatya’dan Sivas’a gözdağı
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ligden önce kupada ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp 2. yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! Verin parlatayım Sergen Yalçın yıldız ismi istedi! "Verin parlatayım"
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye transfer çalımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör