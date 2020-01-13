Malatya’dan Sivas’a gözdağı

Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum" dedi.

Yeni Malatya lig öncesi kupada karşılaşacağı lider Sivas'a bilendi. Asbaşkan Aziz Yalçınkaya, "Yapacağımız takviyelerle de daha iyi noktalara geleceğimizi düşünüyorum. Antalya'da verimli bir hazırlık süreci geçiriyoruz. Ligden önce kupada Sivasspor ile bir maçımız var. Bu maçı kazanıp 2. yarıya moralli başlamak istiyoruz" diye konuştu.