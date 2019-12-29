29 Aralık 2019, Pazar

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor'dan 15 adet yerli otomobil siparişi

Yeni Malatyaspor'dan yerli otomobile destek!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2019

, tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan yerli otomobilden kulübün kullanması için 15 tane sipariş verileceğini açıkladı.

'dan atağı geldi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Adil Gevrek ve yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malatyaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

"BU MESELE MİLLİ BİR MESELE"
Konuyla ilgili bilgi veren Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, "Ülkemiz adına bu büyük önem taşıyan yerli otomobil hamlesine biz de kulüp olarak katkı sunmak istedik. Bu mesele milli bir mesele ve herkesin olaya bu pencereden bakması lazım. Kulüp olarak bu milli seferberliğe katkı sunmak için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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